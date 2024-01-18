Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Eskişehir’de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Eskişehir’de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve Eskişehir’de olduğu tespit edilen, kırmızı bülten aranan Irak uyruklu M.İ.A.A., ekiplerin operasyonuyla yakalandı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen 38 bin TL ve 200 dolar ve çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahıs hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.