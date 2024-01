Sahte içki operasyonu: 53 litre sahte alkol ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yeni Mahalle'de N.D.'ye ait bir evde sahte alkol üretildiği ve satıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile gerçekleştirilen operasyonda, N.D.'nin evinde ve aracında yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişeler içerisinde toplam 53 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Asayiş ekipleri, ele geçirilen sahte içkilere el koyarken, N.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda tutuklanan N.D., cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı