Kaçakçılık operasyonu: 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir iş yerinde yapılan aramada 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ayrıca, 6 bin 100 boş plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör kazanı, 10 ton kapasiteli reaktör kazanı, 2 adet 3 ton kapasiteli eşanjör kazanı, 10 ton kapasiteli filtre kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 3 adet 10 ton kapasiteli plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, şişeleme ve dolum makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı ile 8 bin boş ambalaj kutusu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı