Feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Sabri T. (49), yönetimindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari aracın S.A. tarafından kullanılan traktörle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
Olayın bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, polis memuru Sabri T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Traktör sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Sabri T.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın detayları, polis memurunun hayatını kaybettiği trajik kaza haberiyle gündeme geldi. Ayrıca, traktör sürücüsünün gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.