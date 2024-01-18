Yoğun sis kazaya neden oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde, etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, takla atarak refüje çıktı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanma olmamıştır.

Olay, Çorum-Yozgat karayolu üzerindeki Sincan köyü mevkiinde gerçekleşti. Çorum istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün yoğun sis dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç takla atarak refüje çıktı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından, Çorum-Yozgat karayolu kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra, trafik normale döndü. Yoğun sisin sebep olduğu kazanın sonucunda maddi hasarla atlatılan olayda, trafik güvenliği tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı