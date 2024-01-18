Aralarında Malatya’nın da olduğu depremin yıktığı üç ilde değişim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yerine ise Sami Er aday olarak belirlendi. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'ın yerine ise Ziya Polat aday gösterildi. AK Parti, Gaziantep'te ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yola devam kararı aldı.

Aday adaylarının açıklanması ile birlikte, deprem bölgesindeki şehirlerdeki belediye başkanlığı seçimleri için siyasi sahne belirlenmeye başlandı. Adaylar, kendi bölgelerindeki ihtiyaçlara ve beklentilere uygun projelerle seçmene hitap etmeye hazırlanıyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Er, 2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlendi.

2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanarak, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanarak, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürdü.

2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup, Er, evli ve 4 çocuk babası.

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FIRAT GÖRGEL KİMDİR?

Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Görgel, eğitim hayatına 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak devam etti.

2004 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlendi.

Görgel, 2006 yılı itibariyle Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaya başladı. 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi kariyerine adım atan Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer aldı.

2010 yılında dikkat çeken bir döneme imza atan Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdüren Görgel, aynı yılın mart ayında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na getirilen Görgel, bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlendi.Evli olan Fırat Görgel'in 2 kız çocuğu bulunmakta.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZİYA POLAT KİMDİR?

Ziya Polat, AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi. İşte Ziya Polat'ın biyografisi…

Ziya Polat, 1976 yılında Adıyaman'ın Akdere Köyü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğduğu yerde başlayan Polat, ilkokul ve ortaokulu Adıyaman'da tamamladı. Daha sonra Sakarya'ya giderek burada çeşitli görevlerde bulundu.

Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atanmış olan Ziya Polat, 24.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Orman Genel Müdürlüğü emrine Müfettiş olarak atanmış. Ancak milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

Ziya Polat, 2023 Mayıs ayında gerçekleşen Genel Seçimlerde Adıyaman'dan AK Parti'den 5. sıra milletvekili adayı olmuştur. Kendisi, Adıyaman'ın yerel yönetiminde sorumluluk almak üzere AK Parti tarafından Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.