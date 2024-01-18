Depremzede kadınlar kilim tezgahında ilmik atıyor

Kahramanmaraş merkezleri depremler sonrası ağır hasar alan Hatay’da yaralar sarılıyor. Payas ilçesinde depremzede kadınlar, belediyenin Pamek Kurs Merkezinde açılan kilim dokuma kurslarında ilmik ilmik halı dokuyorlar. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitim sonrası dokuma işlemine başlayan kadınlar, kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü motiflerin halı ve kilimlere işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyorlar. Afetzede 24 kadının halı dokuduğu kursta kadınlar, gelecekte maddi gelir elde edebilecekleri bir meslek öğrenmiş oluyorlar.
Usta öğretici Ayla Türkmenoğlu, “24 kursiyerimiz var. Burada kadınlarımız hem iş öğrenip meslek ediniyorlar hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Bizlere bu hizmetleri sunan belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.