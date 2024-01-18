Pelet sobalar keyif ve konforu bir arada sunuyor

Dünyanın birçok yerinde köy evleri ve ofisler başta olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılan sobalar, doğalgazın bulunmadığı yerlerde odun ve kömüre göre zahmetsiz ve ekonomik seçenek sunuyor. Yakıt sonrası kül ve dumanı az çıkan soba, yeni nesil soba olarak dikkat çekiyor.

Soba, diğer alternatiflere göre ekonomik olduğu için birçok kesim tarafından tercih ediliyor. Dünyada yaşanan enerji krizi sonrası pelet sobalar önümüzdeki yıllarda öneminin artması bekleniyor.

Yanma potasındaki peletlerin otomatik yüklemeli ve ateşlemeli şekilde yakılmasıyla çalışan ve yeni nesil olarak adlandırılan pelet sobaların üretim ve kullanımı, kömüre oranla daha az kül çıkarması ve çevre dostu olması nedeniyle artıyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde seri üretim yapan girişimci iş insanı Eşref Şekerli, geliştirdiği sobaları dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Müşterilerin taleplerinin karşılandığı işletmede yoğun mesai harcanıyor.

Eşref Şekerli Danışmanlık, Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Limited Şirketi Pars Pelet Sobaları Satış ve Pazarlama Personeli Taner Bertizlioğlu, “Burada 3 yıldır ürettiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz pelet sobalarını üretiyoruz. Pelet, sıkıştırılmış çam talaşından üretiliyor. Külü, dumanı çok azdır. Bizim sobamız da bu şekilde ön plana çıkıyor. Saatte bir ile bir buçuk kilogram pelet tüketimi yapmaktadır. 100 kilogram yanan peletin sadece 1 kilogramı kül olarak çıkmaktadır ve 99 kilogramı yanarak ısıya dönüşmektedir. Külü ve dumanı çok az olan soba, tamamen hava ile çalışan ve elektronik aksamın yoktur. Konutlarda, bağ ve dağ evlerinin yanı sıra kafeterya, köy kıraathanelerinde, kahvehanelerde, hobi ve kış bahçelerinde tercih ediliyor. Kolay temizlenebilir, kolay yanması ile dikkat çekiyor. Zehirleme riski hiç yoktur. Kömür sobalarının artık yerini almaktadır. Ürünlerimizi Avrupa, Uzakdoğu hatta Güney Kore, Azerbaycan ve Kafkas ülkelerine gönderdiğimiz bir sobadır. Müşterilerimiz oldukça beğeniyor. Bu nedenle Türkiye’nin yer yerine kargo ile gönderiyoruz. Yurt içi ve dışına ürünlerimizi sevk ediyoruz. İlk çalıştırmada pürmüz ya da jel yardımı ile çalıştırıyoruz. Sobamız görüldüğü gibi yanıyor ve yaklaşık 70-80 metrekare alanda etkili oluyor. Bu ürün 7 gün 24 saat çalışabilir” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı