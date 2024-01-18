“Her yağmur ve soğukta depremi hatırlıyoruz”

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ve kadın kolları sorumlusu Nalan Durucu, depremden sonra Kozan'a yerleşen afetzedeleri ziyaret etti. Bunlardan biri olan ve Kahramanmaraş'ta evleri yıkılan Fatma ve Ali İşpak çifti, Kozan'da yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Oğuz Cengiz, “Tüm deprem illerimizde zor bir süreç geçti. Burada yakınlarını kaybetmiş ailemizi evinde ziyaret ettik hem acılarını paylaşmak hem de yapabileceğimiz bir şey varsa destek olmak için bir aradayız” dedi.

Depremzede Fatma İşpak ise depremde eşinin kardeşi Nimet İşpak ve ailesini de kaybettiklerini belirterek, kendilerinin son anda yıkılan evlerinin giriş katında oturdukları için bir anda kurtulduklarını ifade etti.

Depremde yıkılan evlerine 2 ay önce taşındıklarını ve adres değişikliği nedeniyle hiçbir destek ve yardım başvurusunda bulunamadıklarını anlatan İşpak, “Bizim için hayat artık çok zor. Depremde akrabam Nimet İşpak ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Kayınbabamın tanıdığı vesilesi ile Kozan’a geldik. Şans eseri kurtulduk. Acısı yaşaması çok zor. Birinci katta oturduğum için kurtulduğumuzu düşünüyorum. Günlerce çadırda kaldık çok zor bir süreçti. Eşim sıva ustası inşaatlara gidiyor. İlçe küçük olunca iş imkanı az. İş buldukça hangi şehirde olursa gidiyor. Depremde evimiz yıkıldı. Adres değişimi nedeni ile hiçbir başvuruda bulunamadık. En büyük mağduriyeti bundan yaşadık. 3 evladım var. Oğlum Aydın’da uluslararası ilişkiler okuyor. Kızım üniversitede hemşirelik okuyordu deprem sorası 2. sınıfta dondurdu. Bir oğlum da ortaokulda şu an” dedi.

Hala depremin korkusunu yaşadıklarını ifade eden İşpak, “Kozanlılar bize kucak açtı. Sağolsun Kızılay, devletimiz hep varlığını hissettik. Hep bir deprem olacak korkusu yaşıyorum yağmur yağdıkça deprem olacak gibi o anlar hep aklımızda” diye konuştu.

Ortaokulda okuyan ve doktor olmak isteyen Muhammed Ali İşpak (10) ise, “Okul arkadaşlarımı orada çok özlüyorum. Duvarda gördüğüm her çatlak depremi hatırlatıyor. Herkesin dikkatli olmasını, çantalarının düdüklerinin yanında olmasını isterim” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı