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O zanlılar kıskıvrak yakalandı

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Malatya’da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

O zanlılar kıskıvrak yakalandı mask
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Malatya’da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası yapılan çalışmalar ile zanlılara operasyon düzenlendi. Hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Oca 2024 - 17:25 Malatya- Asayiş

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