O zanlılar kıskıvrak yakalandı

Malatya’da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası yapılan çalışmalar ile zanlılara operasyon düzenlendi. Hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.