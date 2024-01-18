O zanlılar kıskıvrak yakalandı

Malatya’da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası yapılan çalışmalar ile zanlılara operasyon düzenlendi. Hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı