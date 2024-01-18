Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Topal’ın (Gazi) taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Rıhtım Sokak, TOKİ C-1 Blok, No: 1, Yeşilyurt,
49 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Murat Gürbüz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, S. Semercioğlu Caddesi, Manas Evleri Selçuklular Sitesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Güler’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 20, Battalgazi,
98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Savaş’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Hanedan Sokak, No: 39/3, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Özdemir’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Balpeteği Sokak, TOKİ F-29, Blok No: 9/4, Yeşilyurt,
67 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kenan Gölgeli’nin taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Fatma Elinç’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,
50 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Bülent Akıncı’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Uğrak Sokak, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.