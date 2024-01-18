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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Topal’ın (Gazi) taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Rıhtım Sokak, TOKİ C-1 Blok, No: 1, Yeşilyurt,

49 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Murat Gürbüz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, S. Semercioğlu Caddesi, Manas Evleri Selçuklular Sitesi,  Yeşilyurt,

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Güler’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 20, Battalgazi,

98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Savaş’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Hanedan Sokak, No: 39/3, Yeşilyurt,

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Özdemir’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Balpeteği Sokak, TOKİ F-29, Blok No: 9/4, Yeşilyurt,

67 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kenan Gölgeli’nin taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,

75 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Fatma Elinç’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,

50 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Bülent  Akıncı’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Uğrak Sokak, Yeşilyurt”

 

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18 Oca 2024 - 17:01 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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