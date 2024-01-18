Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları

Deprem bölgesi Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları yüzde 82’ye ulaşırken Vali Ersin Yazıcı, şehirdeki yıkımlar ve enkaz kaldırma işlemleri hakkında bilgi aldı. Malatya Valiliği Toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme de Vali Ersin Yazıcı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak’tan yıkımlar ve enkaz kaldırma işlemleri hakkında son bilgileri aldı.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Malatya’da, 35 bini aşkın bina ağır hasar aldı. Deprem sonrası toparlanma sürecine giren Malatya’da yıkım çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi. Geçtiğimiz yaz ayında yüzde 15’lerde olan yıkım oranı şu an kent genelinde yüzde 82’ye ulaştı. Şehrin merkezi konumunda yer alan Akpınar, Saray, Dabakhane, Niyazi gibi mahallerde bu oran neredeyse yüzde 100’lere yaklaşırken yıkılmayı bekleyen bazı binaların durumu ise yargıya taşındığı için süreç bekleniyor.

FORE KAZIKLARI İLE ZEMİN SAĞLAMLAŞTIRILIYOR

Yıkımlar bir taraftan sürerken, kent merkezindeki yeni çarşı projesinde de kazı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Söğütlü Camii’nin de yıkılması ile bu bölgede de kazı çalışmalarının hız kazandığı bildirildi. İş makinelerinin çalıştığı projede fore kazıkları ile zemin sağlamlaştırılıyor. Bölgenin zeminin sulak olması ve birçok yerde yeraltı sularının halen çıkması nedeniyle zemin sıklaştırılmasının ardından temellerini atılacağı ve işyerlerinin yaklaşık 1 yıl gibi bir zamanda tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı