Cengiz Topel’de ağır hasarlı binada yangın

Cevherzade Mahallesi'nde bulunan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki ağır hasarlı binanın 5. katında, daire içerisinde bulunan atıl malzemeler yangın nedeniyle alev aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olaya hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Olay esnasında, itfaiye ekiplerinin koordineli çabaları sonucunda yangın söndürüldü, ancak maalesef maddi hasar meydana geldi. Yangında, binanın 5. katındaki dairede bulunan atıl malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi.
İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmamış olup, olayın ardından gerekli incelemeler yapıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.