Takdir teşekkür alan öğrencilere Cumhurbaşkanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Başarı Teşvik Programı, öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırdı. Öğrenciler, görmüş oldukları derslerde başarı elde ederek takdir veya teşekkür alanlara verilecek olan karne hediyesiyle heyecanlanıyor. Yüksek notlar alarak belirlenen kriterleri karşılayan öğrencilere, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan programa göre, para ödülü verilecek. Bu müjdeli haberle birlikte, öğrenciler arasında karne almanın yanı sıra başarı elde etmenin de ödüllendirileceği bir dönem başlıyor.

Öğrencilere takdir veya teşekkür alanlara 10.201 TL ödül verileceği belirtiliyor. Başarı Teşvik Programı kapsamında, sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin çocukları arasında, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bu ödül verilecek.

Cumhurbaşkanı, açıklamasında başarılı öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği vereceklerini ifade etti. 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin 17.002 TL olduğu belirtiliyor ve bu ücret üzerinden hesaplanan yüzde 60 oranındaki rakamın 10.201 TL olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi