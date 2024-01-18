Düzce’de yarın zor bir gün olacak

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik enerjisi verilemeyecek:
“Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Akçakoca ilçesine bağlı Hacı Yusuflar Mahallesinde Barlas, Berkın, Berkin, Esen, Fener, Hayalim, Hüsnü Gonca, Hüsnü Gonca, Kale Yolu, Kocatepe, Kocatepe, Kuğu, Oğuz, Yakamoz, Yakamoz cadde ve sokaklarına,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Akçakoca ilçesine bağlı Subaşı Mahallesinde, Subaşı, Subaşı Köyü Yolu’na,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Akçakoca ilçesine bağlı Osmaniye mahallesinde, Akçakocabey, Atık, Bergüzar, Cezaevi, Doruk, Emirler, Esat Hoca, Hisar, Kalyoncu, Mehmet Ünnü, Seda cadde ve sokaklarına,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Aynalı Mahallesi’nde; Aynalı, Aynalı Köyü Yolu’na,
Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Bahçelievler, Dere, Kardelen, Tatıl, Bahçelievler, Derdin Köyü Yolu, Fabrika ve Tatil Köyü’ne,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Çimen, Merkez, Ozanlar, Taşköprü, Tınaz, Yeni Taşköprü Mahallelerine, Köy Sokağı, Hürriyet, Kılıçlar, Mera, Merkez Köy Sokağı, Şehzade, Vatan, Yunus Emre sokak ve caddelere,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Çimen, Merkez, Ozanlar, Taşköprü, Tınaz, Yeni Taşköprü Mahallelerine, Köy Sokağı, Hürriyet, Kılıçlar, Mera, Merkez Köy Sokağı, Şehzade, Vatan, Yunus Emre sokak ve caddelere,
Yarın 08.30-12.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Akınlar Mahallesindeki 2554, 2558, 2567’nci sokaklara,
Yarın 13.30-15.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Akınlar, Fatih Mahallelerindeki 1107, 2554, 2555, 2557, 2665’inci D100 Karayolu’na,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Beytepe Mahallesindeki 1, 105, 13, 307, 311, 317, 319, 321, 323, 325, Beyköy Köyü sokak ve caddelerine,
Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Ballıca, Cuma, Değirmen, Depo, Hakkı Hoca, Kalyoncu, Karaçavus, Karasakal, Nusret Yılmaz, Sose Altı, Şose Altı Mahallelerinde Aydınpınar Köyü İç Yolu, Aydınpınar Köyü Yolu, Ballıca Köyü İç Yolu, Cuma, Çınarlı Köyü İç Yolu, Çınarlı Köyü Yolu, Depo, Gölormanı Köyü Yolu, Kalyoncu, Karaçavus, Karasakal, Merkez, Nusret Yılmaz, Park İçi Yolu, Sose Altı, Yaylakapı bölgelerine,
Yarın 15.30-16.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Yeni Karaköy, Yenikaraköy Köyü Yolu bölgelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.