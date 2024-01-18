18 Oca 2024 - 16:34 - Gündem

Düzce’de yarın zor bir gün olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. SEDAŞ tarafından Düzce’de 18 Ocak Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar açıklandı. SEDAŞ tarafından verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintileri saatler sürecek.