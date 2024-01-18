Depremzedeler, o kupanın Malatya'da oynanmasını istiyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un ziyareti sırasında yaptığı, "Süper Kupa, deprem bölgesinde oynansın" açıklaması Malatya’da da olumlu karşılandı.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da vatandaşlar, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın kentlerinde yapılmasının şehir adına olumlu olacağı kanaatinde. Zor günler geçiren esnaf adına Süper Kupa'nın, Malatya’da oynanmasının artılarının olacağını düşünen depremzedeler, bu mücadelenin depremzedelere de moral olacağı görüşünü dile getiriyorlar.

Trendyol 1. Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor, deprem sonrası federasyona başvurmuş ve 2 yıl ligden çekilmişti.

Böyle bir karar alınması durumunda uzun bir aradan sonra iki büyük takımın Malatya’ya gelecek olması şimdiden taraftarları da heyecanlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı