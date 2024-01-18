18 Oca 2024 - 16:25 - Gündem

Deprem Bölgesi Hatay’a kritik uyarı geldi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek olan elektrik kesintisi, 19 Ocak 2024 Cuma günü, Hatay'ın birçok ilçesini etkileyecek. İşte detaylar: