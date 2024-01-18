- Gündem

Deprem Bölgesi Hatay’a kritik uyarı geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek olan elektrik kesintisi, 19 Ocak 2024 Cuma günü, Hatay'ın birçok ilçesini etkileyecek. İşte detaylar:

Deprem Bölgesi Hatay’a kritik uyarı geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek olan elektrik kesintisi, 19 Ocak 2024 Cuma günü, Hatay'ın birçok ilçesini etkileyecek. İşte detaylar:

Tarih: 19 Ocak 2024 Cuma

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenecek İlçeler ve Kesinti Nedenleri:

ALTINÖZÜ İLÇESİ:

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenecek Cadde/Sokaklar: Babatorun B.M, Babatorun 13, Babatorun 3, Babatorun 22, Babatorun 7, Babatorun 14, Babatorun 30, Babatorun 12, Babatorun 32, Babatorun 26, Babatorun 25, Babatorun 49, Babatorun 1, Babatorun 11, Oymaklı 16, Oymaklı 6, Yolağı, Yolağı 28, Yolağı 30

DÖRTYOL İLÇESİ:

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenecek Cadde/Sokaklar: Çalışkan Çıkmazı, Çiçek 1, Payas, Ç.Çamlıtepe, Uzunok, Çifte Kuyular, Bahar, Kuru Dere.

YAYLADAĞI İLÇESİ

Etkilenecek Cadde/Sokaklar: Ceni, Nakışlı Mağara, Üçağızlı, Park, Atatürk, Laguda, Şehit Mustafa Dönmez, Mağara 1, Kozlu Çıkmaz, Kaba Hasan Çıkmaz, Dutdibi Çıkmaz, Ethem Güven, Vakıf, Ayşe Fitnat Hanım, Şehit Abdullah Küçük, Dolaşık, Karanfil 8, Dostlar, Kesen, Yokuş 1, Bahçelievler Çıkmaz, Hacı Nuri Yaylacı, Yeşilevler, Bahçelievler, Yonca 1, Güllü, Nazım Okşarel, İmam Çıkmaz, Kasım Gülen, Bayır, Akgedik, Yamaç, Şehit Abdulkarim Dönmez, Hırbi, 1, Hırbi, Yonca Kaya, Akgedik 3, Karanfil 6, Şenköy 8, Karanfil 2, Hacı Nuri Yaylacı 1, Şenköy 1, Bahçelievler 3, Bahçelievler 1, Şenköy 6, Şenköy 4, Laguda 1, Vakıf 1, Laguda 3, Şenköy 3, Şenköy 13, Dernek, Yukarıokçular, Yukarıokçular 1.

 

# Elektrik kesintisi, Hatay, hatay Elektrik kesintisi, son dakika hatay, son dakika elektrik kesintisi

18 Oca 2024 - 16:25 Hatay- Gündem

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL