Güder’den 3. Sanayi Alanı teşekkürü

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri sonucunda Fırıncı Mahallesi ve Eskimalatya bölgesinde iki ayrı sanayi alanı ilan edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Malatya-Elazığ yolu üzerinde bulunan alan “Yeniköy Sanayi Alanı” olarak belirlendi. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Güder, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde Malatya-Elazığ Karayolu’nun kenarında olan ve 120 hektar büyüklüğündeki sanayi alanının Battalgazi’de olması ve ilçede üçüncü sanayi alanı olarak ilan edilmesi sonrasında açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları kaydetti:

“Fırıncı Mahallesi ve Eskimalatya’da bulunan bölgenin sanayi alanı ilan edilmesinin ardından, Elazığ yolu üzerinde bulunan alan da Yeniköy Sanayi Alanı olarak belirlendi. İlçemiz için önem arz eden bu karara imza atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki ticareti daha da canlandırmak adına birçok çalışma yürüttük. Battalgazi bölgesinde 20 bine yakın işyerinin çoğu yıkıldı. Sanayi alanlarının oluşması büyük önem arz ediyordu. Bu çalışmaların sonucunda bugün geldiğimiz noktada, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın onaylarıyla Battalgazi’mize üçüncü sanayi alanını kazandırmış olduk. Kurulacak olan Yeniköy Sanayi Alanı, Elazığ yolu üzerinde bulunan 120 bin hektarlık alanı kapsayacak. İlçemizi düzenli bir şekilde büyütürken ticari alanları da ona göre belirliyoruz. Çevreyolu altı kavramını nasıl ortadan kaldırdıysak doğu batı ayrımını da ortadan kaldırıyoruz ve ilçemizi göç alan bir ilçe haline getiriyoruz. İlçemiz turizm, tarih ve doğasıyla bilinirken aynı zamanda modern haliyle de tercih edilen bir ilçe haline geldi. Sanayi bölgesinin ilanıyla beraber esnafımız rahat nefes alacak, sanayicilerimiz girmiş olduğu dar boğazdan, sıkışmış yapısından kurtulmuş olacak. Malatya’mıza, Battalgazi’mize hayırlı olsun.”

Kaynak: BÜLTEN