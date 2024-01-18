Dikkat Bingöl ve Tunceli’ye uyarı verildi

FEDAŞ tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Gümüşlü Köyü Evciler Mezrasına, Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Erdemli Köyü, Kıran Köyü, Bahçeli Köyü, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Suvaran Köyü Yukarı Mevkii, Yumaklı Köyü Merkez-Y.Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Aşağı Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Polatlı Mezra, Yumaklı Köyü Karakoç Mezra, Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Çimenli, Selahaddin-İ Eyyubi, Kurudere Köyü, Çiçekdere Köyü Kuşluca Mezra, Çiçekdere Köyü, Alibir Köyü, Topalan Köyü, Çiçekdere Köyü Eskiköy Mezra, Kartal Köyü Merkez Mevkii, Balıklıçay Köyü Ünlüce Mezra, Balıklıçay Köyü Merkez Mevkii, Büyükbaşköy, Sarıgümüş, Sütgölü Köyü Merkez Mevkii, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Kuşkondu Köyü, Güngören Köyü, Arıcılar Köyü Kork Mevkii, Arıcılar Köyü Merkez Mevkii, Uzunsavat Köyü Merkez Mevkii, Akbudak, Sudüğünü Köyü Cami Mevkii, Sudüğünü Köyü Elmaçayır Mezra, Sudüğünü Köyü Esenler Mezra, Sudüğünü Köyü Ortaokul Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Eski Köy Mevkii, Sudüğünü Köyü Haroçayırı Mezra, Oğuldere Köyü, Kurtuluş Köyü, Yeşilova, Küçükbaşköy, Karapınar, Arıcılar Köyü Türkan Mevkii, Yaygınçayır Köyü Merkez Mevkii, Yazgülü, Tepebaşı, Uğurova Köyü Yeni Yerleşim Mevkii, Yaygınçayır Köyü Üsküdar Mevkii bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecektir”

TUNCELİ:

FEDAŞ tarafından Tunceli’de de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Merkez, Ecevit, Meydanlar, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Ecevit, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Yarbaşı, Senek, Başkalecik, Kırkmeşe, Dereköy, Doğanpınar, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Üçdam, Derindere, Elmalı, Süleymanuşağı, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Merkez, Salkımözü, Kırdım Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Hacılı Köyü, Közlüce Köyü, Ecevit, Çobanyıldızı, Meydanlar, Mezra Köyü Uzunevler Mevkii, Mezra Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Kocatepe Köyü, Kovuklu Köyü, Gökçekonak Köyü, Kangallı Köyü, Kabadal Köyü, Sağlamtaş Köyü, Dereboyu Köyü, Turnadere Köyü, Çağlayan Köyü, Göcenek Köyü, Nohutlu, Hasangazi, Bozağakaraderbent, Kayırlar Köyü Aşağıkayır Mevkii, Kırklar Köyü, Atatürk, Ardıçlı, Hiver, Mezra Köyü Çatalyaka Mevkii, Kaymaztepe Köyü Kaymaztepe Merkez Mevkii, Akdik Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Boğalı, Sarıgül, Dağbek, Çakırkaya bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Kale, Çukur mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Merkez, Ecevit, Meydanlar, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Ecevit, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Yarbaşı, Senek, Başkalecik, Kırkmeşe, Dereköy, Doğanpınar, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Üçdam, Derindere, Elmalı, Süleymanuşağı, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Merkez, Salkımözü, Kırdım Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Hacılı Köyü, Közlüce Köyü, Ecevit, Çobanyıldızı, Meydanlar, Mezra Köyü Uzunevler Mevkii, Mezra Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Kocatepe Köyü, Kovuklu Köyü, Gökçekonak Köyü, Kangallı Köyü, Kabadal Köyü, Sağlamtaş Köyü, Dereboyu Köyü, Turnadere Köyü, Çağlayan Köyü, Göcenek Köyü, Nohutlu, Hasangazi, Bozağakaraderbent, Kayırlar Köyü Aşağıkayır Mevkii, Kırklar Köyü, Atatürk, Ardıçlı, Hiver, Mezra Köyü Çatalyaka Mevkii, Kaymaztepe Köyü Kaymaztepe Merkez Mevkii, Akdik Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Boğalı, Sarıgül, Dağbek, Çakırkaya bölgelerine, elektrik enerjisi verilemecektir.