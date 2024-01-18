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Konya’da yaşayanlar yarın dikkat Tek tek açıklandı

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19 Ocak 2024 tarihinde Konya'da planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçe, mahalle, sokak bilgileri açıklandı. Elektrik kesintilerinin sebepleri genellikle özel elektrikçi mühendis çalışmaları, bakım çalışmaları veya abone bağlama gibi teknik işlemler. İşte Konya’da yaşanacak elettik kesintisinin ayrıntıları.

Konya’da yaşayanlar yarın dikkat Tek tek açıklandı mask
Konya’da yaşayanlar yarın dikkat Tek tek açıklandı
Konya’da yaşayanlar yarın dikkat Tek tek açıklandı
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19 Ocak 2024 tarihinde Konya'da planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçe, mahalle, sokak bilgileri açıklandı. Elektrik kesintilerinin sebepleri genellikle özel elektrikçi mühendis çalışmaları, bakım çalışmaları veya abone bağlama gibi teknik işlemler. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisinin ayrıntıları.

SELÇUKLU İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 15:00

Etkilenecek Bölgeler: Akademimahallesi, Şehit Yunus Mermer Caddesi

KARAPINAR İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 13:30

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 17:30

Etkilenecek Bölgeler: Sazlıpınar Mahallesi, 136357. Sokak, 136361. Sokak, Sazlıpınar Caddesi

MERAM İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 12:00

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 17:00

Etkilenecek Bölgeler: Durunday Mahallesi, Adivar Sokak, Lalebahçe Caddesi

EREĞLİ İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 11:00

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 16:00

Etkilenecek Bölgeler: Adabağ, Aşıklar, Hortu, Taşağıl Mahalleleri

SEYDİŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 10:00

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 15:00

Etkilenecek Bölgeler: Çavuş, İncesu Mahalleleri

AKŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 12:30

Etkilenecek Bölgeler: Kuruçay Mahallesi, 31623. Sokak, Şehit Ramazan Aktekeli Sokak

Kulu İlçesi:

Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00

Etkilenecek Bölgeler: Dinek Mahallesi.

 

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18 Oca 2024 - 12:38 Konya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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