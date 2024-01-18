Konya’da yaşayanlar yarın dikkat Tek tek açıklandı

19 Ocak 2024 tarihinde Konya'da planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçe, mahalle, sokak bilgileri açıklandı. Elektrik kesintilerinin sebepleri genellikle özel elektrikçi mühendis çalışmaları, bakım çalışmaları veya abone bağlama gibi teknik işlemler. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisinin ayrıntıları.
SELÇUKLU İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 15:00
Etkilenecek Bölgeler: Akademimahallesi, Şehit Yunus Mermer Caddesi
KARAPINAR İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 13:30
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 17:30
Etkilenecek Bölgeler: Sazlıpınar Mahallesi, 136357. Sokak, 136361. Sokak, Sazlıpınar Caddesi
MERAM İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 12:00
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 17:00
Etkilenecek Bölgeler: Durunday Mahallesi, Adivar Sokak, Lalebahçe Caddesi
EREĞLİ İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 11:00
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 16:00
Etkilenecek Bölgeler: Adabağ, Aşıklar, Hortu, Taşağıl Mahalleleri
SEYDİŞEHİR İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 10:00
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 15:00
Etkilenecek Bölgeler: Çavuş, İncesu Mahalleleri
AKŞEHİR İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 09:00
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 12:30
Etkilenecek Bölgeler: Kuruçay Mahallesi, 31623. Sokak, Şehit Ramazan Aktekeli Sokak
Kulu İlçesi:
Kesinti Başlama Zamanı: 19 Ocak 2024 Cuma 09:00
Kesinti Bitiş Saati: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00
Etkilenecek Bölgeler: Dinek Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.