18 Oca 2024 - 12:38 - Gündem

Konya’da yaşayanlar yarın dikkat Tek tek açıklandı

19 Ocak 2024 tarihinde Konya'da planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçe, mahalle, sokak bilgileri açıklandı. Elektrik kesintilerinin sebepleri genellikle özel elektrikçi mühendis çalışmaları, bakım çalışmaları veya abone bağlama gibi teknik işlemler. İşte Konya’da yaşanacak elettik kesintisinin ayrıntıları.