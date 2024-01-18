Dev projede son durum 2 bin 400 işyerinden oluşacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından bölge ekonomisini büyütmek ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Topsöğüt mahallesinde yapımına başlanan Yeni Sanayi Sitesi alanındaki çalışmaları inceledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde işyerlerini kaybeden sanayi sitesindeki esnaflar için Altay Kışlasının devamında Sivas Yolu üzerinde bulunan 1 milyon 97 bin 929 metre kare büyüklüğündeki alana yeni bir sanayi alanı inşa ediliyor.

İİK ETAPTA 714 İŞYERİ TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılı Mayıs ayında yapım kararını imzalamasının ardından inşaatına hız verilen Yeni Sanayi Sitesi, 2 bin 400 adet işyerinden oluşacak. İlk etapta 714 işyerinin teslim edileceği sanayi alanında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Çınar’da, sanayi alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, müteahhit firma yetkililerinden projenin aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Sanayi alanında ilk etapta 714 adet işyerinin teslim edileceğini söyleyen Şantiye Şefi Sinan Taylan, devam eden çalışmalar hakkında şunları söyledi; “Betonarme çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlayarak, çelik imalatlarına da başladık, en kısa zamanda bütün imalatları tamamlayarak işyerlerimizi teslim edeceğiz” diye konuştu.

“MALATYA’NIN HAREKETLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Malatya ve bölge ekonomisinin hareketlenmesine ve istihdam olanaklarının artmasına büyük katkı sunacak olan yeni sanayi sitesinin modern, nezih ve konforlu alanlarıyla Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecine ayrı bir güç kazandıracağını söyledi.

“2 BİN 400 ADET İŞYERİNDEN OLUŞAN SANAYİ SİTEMİZİ İNCELEDİK”

Yeni Sanayi Sitesinin tamamlanıp hizmete girdiği zaman bölgedeki ticaret ve üretim hacminde önemli bir artış yaşanacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“İlçemizin sınırlarındaki Altay Kışlasının devamında Sivas Yolu üzerinde 1 milyon 97 bin 929 metre kare büyüklüğündeki alana inşa edilen ve 2 bin 400 adet işyerinden oluşan sanayi sitemizi inceledik ve buradaki yetkililerden detaylı bilgiler aldık. 6 Şubat 2023 tarihindeki yüzyılın felaketi büyük depremlerde işyeri yıkılan ya da ağır hasar alan sanayi sitemizdeki esnaflarımıza tahsis edilecek olan işyerlerimizden ilk etapta 714’ü hak sahiplerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla geçtiğimiz yıl Haziran ayında burada çalışmalar başlamıştı, şantiye alanında yoğun bir çalışmanın olduğunu görmek bizi mutlu etti. Mayıs veya Haziran ayı gibi ilk etaptaki işyerlerinin teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni sanayi işyerlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik canlılığını artırarak, ekonomik gelişime katkı sağlamayı ve yeni iş imkânları oluşturarak hemşerilerimizin refahına katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

şeklinde konuştu.

“ESNAFLARIMIZ RAHAT, GÜVENLİ VE TEMİZ ALANLARDA TİCARETİNİ SÜRDÜRECEK”

Bölge ekonomisinin hareketlenmesine önemli katkılar sunacak sanayi sitesindeki tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Mehmet Çınar,

“İşyerlerinin alt zemin imalatları, demir imalatları ve betonarme işlemleri tamamlandı, çelik konstrüksiyon imalatları ise aralıksız devam ediyor. 120 metrekareden oluşacak işyerlerinde lavabo, wc, banyo ve mutfak alanları yer alacak. Şehir merkezinden uzak, trafik yoğunluğu olmayan bir bölgeye inşa edilen sanayi alanımız iç ve dış mimarisi, sosyal donatıları, otoparkları, çevre düzenlemesi ve aydınlatmalarıyla şehrimize ve bölgemize ayrı bir değer katacaktır. Esnaflarımız rahat, güvenli ve temiz alanlarda ticaretini sürdürecek ve bölge ekonomisinin hareketlenmesine katkı sunmuş olacaklar. İnşaat alanında her şey planlandığı gibi, hiçbir aksama olmadan devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak esnaflarımızın daha rahat koşullarda ticaretini sürdürmesi noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşaatına başlanan buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz ve üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Tek amacımız kalıcı konutlar ve köy evlerimiz gibi işyerlerimizin de bir an önce tamamlanması ve esnaflarımıza tahsis edilmesidir. Deprem yaralarını devletimizin gücü ve imkânları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el birliğiyle sarmak için seferberlik halindeyiz. Bahar ayının sonlarına doğru teslim edilmesi planlanan buradaki yeni sanayi alanımız şimdiden ülkemize, şehrimize, ilçemize ve esnaflarımıza hâyırlı uğurlu olsun. Esnaflarımızın daha fazla üretim yapması, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi için şehrimize önemli yatırımların gelmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, katkı sunan tüm kamu ve kurumlara esnaflarımız ve hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN