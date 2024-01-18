Antalya’da elektrik kesintileri yarın da devam edecek

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Antalya iline bağlı bazı ilçelerde planlanmış elektrik kesintileri hakkında açıklama yapıldı. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları aşağıda yer alıyor. İşte ayrıntılar.

KEPEZ İLÇESİ

Gazi, Merkez Ayanoğlu 1802, Merkez Ayanoğlu 1803, Merkez Ayanoğlu Mah. 1802 Sok., Merkez Ayanoğlu Mah. 1804 Sok., Merkez Gazi 6581, Merkez Gazi 6585, Merkez Gazi Mah. 6554 Sok., Merkez Gazi Mah. 6588 Sok., Merkez Sütçüler 6518, Merkez Sütçüler 6526, Merkez Sütçüler Mah. 6518 Sok., Merkez Sütçüler Mah. 6523 Sok.Merkez Duacı 9007, Merkez Duacı 9008, Merkez Duacı Mah. 9000 Sok., Merkez Duacı Mah. 9008 Sok.

DÖŞEMEALTI İLÇESİ

Merkez Yeniköy Mah. 4738 Sok. İle 4734 Sok. Kesişimi Tt Box, Merkez Yeşilbayır 4734, Merkez Yeşilbayır 4735, Merkez Yeşilbayır Mah. 4748 Sok., Merkez Yeşilbayır Mah. Sera Sok.

MANAVGAT İLÇESİ

Merkez Evrenseki Mah., Merkez Hatipler 137, Merkez Ilıca 137, Merkez Ilıca 142, Merkez Ilıca Mah. 52 Sok., Merkez Ilıca Mah. 55 Sok., Merkez Kalemler Mah., Merkez Çolaklı, Merkez Çolaklı Mah. 2103 Sok., Merkez Çolaklı Mah. 2104 Sok.Merkez Bucakşeyhler Mah., Merkez Dikmen Mah., Merkez Yukarıışıklar,Merkez Belenobası Mah. Tabaklı Sok., Merkez Bozyaka, Merkez Gündoğdu 558, Merkez Gündoğdu Göküşlü, Merkez Gündoğdu Mah. 558 Sok., Merkez Gündoğdu Mah. Göküşlü Cad., Merkez Milli Egemenlik Mah. 9027 Sok., Merkez Salur Mah. Yalamuklu Sok., Merkez Salur Yalamuklu, Merkez Sağırin, Merkez Taşağıl Mah., Merkez Yavrudoğan Karşıyaka, Merkez Yavrudoğan Mah. Karşıyaka Sok., Merkez Yavrudoğan Mah. Merkez 43 Kümeevleri, Merkez Çakış Mah. Merkez Sok., Merkez Çakış Mah. Ötgünlü Sok., Merkez Çolaklı Mah. 1043 Sok., Merkez Çolaklı Mah. Yağlılar K.Ev., Merkez Çolaklı Yağlılar,Merkez Evrenseki Mah. 22 Sok., Merkez Çolaklı Barbaros Hayrettin Paşa, Merkez Çolaklı Kamelya, Merkez Çolaklı Mah. Barbaros Hayrettin Paşa (Üçtepeler) Cad., Merkez Çolaklı Mah. Turizm Cad.Merkez Çolaklı Mah. 1091 Sok., Merkez Çolaklı Mah. Deniz Cad.

KAŞ İLÇESİ:

Akçabelen İslamlar, Kayadibi İslamlar, Keset İslamlar, Köyiçi İslamlar, Merkez Üzümlü Kozağaç, Merkez Üzümlü Mah. Lapaz Sok. 193 Ada 57 Parsel, Merkez Üzümlü Yarımdam, Merkez İslamlar Akçabelen, Merkez İslamlar Mah., Merkez İslamlar, Pınarbaşı İslamlar, Özmuarı İslamlar.

SERİK İLÇESİ:

Merkez Büğüş Merkez, Merkez Büğüş Mah. Bağlılar Sok.Merkez Eminceler Mah. Eminceler Sok.

KEMER İLÇESİ:

Merkez Kuzdere Karataş, Merkez Kuzdere Mah., Merkez Kuzdere Mah. Tekke 74.Sok. Sok., Merkez Kuzdere Mah. Tekke Cad., Merkez Kuzdere Çaybaşı, Merkez Çamyuva Akçasaz Mevkii, Merkez Çamyuva Mah. Akçasaz Mevkii K.Ev. Merkez Kuzdere 2 Nci, Merkez Kuzdere Mustafa Kemal, Merkez Kuzdere Mah. Merkez Cad., Merkez Kuzdere Mah. Mustafa Kemal Cad., Merkez Çamyuva Mah. Çaybaşı K.Ev.

Merkez Kuzdere 1 Nci, Merkez Kuzdere Ballıtaş, Merkez Kuzdere Mah. Ballıtaş Cad., Merkez Kuzdere Mah. Şehit Er Mehmet Urhan Cad.

Elektrik kesintileri, belirtilen tarihlerde ve saat aralıklarında planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintilerinden etkilenecek mahalle ve bölgelerde yaşayan vatandaşların bu bilgileri dikkate almaları ve gerekli önlemleri almaları önemli.