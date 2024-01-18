Dikkat Kayseri ve Niğde’ye kritik uyarı verildi

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani, Reşadiye mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kuşcağız, Eyim mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı, Düver mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan, Çevril mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Zile, Karacaören mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı, Hasancı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas, Ilıca mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyleryukarı Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Hasancı, Kuşçu, Mollahacı, Çevril, BOYACI mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyleryukarı, Mahmudiye, İdris mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir”

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Bademdere Bademli Mevkii bölgesine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Aşağı Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Sazlıca Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Burhan Mahallesi’ne,

Bugün 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, mahallelerine, Tırhan Köyüne, Aşağı bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık bölgesine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Bademdere Köyü, Bademli Mevkii bölgesine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahalle’sine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Burhan Mahalle’sine,

Yarın 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Alay Beldesine bağlı Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir”