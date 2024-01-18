Minik kalplerden Filistin’e destek

Kazım Karabekir İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri atkı örerek bu atkıları İHH aracılığı ile Gazze’deki mazlum ve mağdur çocuklara gönderdiler. Toplam 160 atkının örüldüğü etkinlikte çocuklar ilmek ilmek sevgi ile Gazze’deki çocuklara umut olmayı hedefliyorlar.

Gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında bilgi veren Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Yıldızhan, öğrencileri tebrik ederek, “Sevgili öğrenciler öncelikle gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı etkinlik için hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizde, dünya mazlumlarına yardım götüren, savaş bölgelerinde insanların yokluklarını ortadan kaldırmaya çalışan bir kuruluş var. Türkiye’de kurulmuş olan ama dünya çapında faaliyet gösteren İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı mazlum insanlara yardım ediyor. Biz kendi çabamız ile bir şeyler yapıyoruz ama bunları Gazze’ye ulaştırma gücümüz yok. İşte İHH’nın bunları oraya ulaştırma gücü var. Öğrencilerimiz bugün atkı ördüler ve bunları İHH Malatya İl Başkanlığına teslim ettiler. Ben bu anlamlı davranışları ve duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, İHH’ya da teşekkür ediyorum. Bu davranışın bir rol model olarak başta Malatya olmak üzere ülke genelinde birçok okula da örnek teşkil etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“MUTLU VE ÜMİT VAR OLACAKLAR”

Gazze’de başta çocuk ve kadınlar olmak üzere her gün yüzlerce kişinin bombalanarak öldürüldüğünü belirten İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise, “Dünyada insan sayısının en fazla olduğu ama insanlığın en dip seviyede olduğu bir dönemden geçiyoruz. Gazze’de sizin gibi güzel çocuklar, anne ve yaşlılar suçsuz yere bombalanarak öldürülüyor. Bazı yerlerde aç bırakılıyor, temiz su ve gıdaya erişmeleri engelleniyor. Böylesi bir kötü zamanda insanlığın bu kadar dip yaptığı bir zamanda yeniden güzel günlere ulaşacağımız bir dünyanın kurulması lazım. Bunun içinde sizin gibi temiz yürekli çocukların hızlıca büyüyüp, güzel yerlerde olması lazım. Sizler yeniden güzel, ortak yaşanabilir, herkesin birbirine saygı gösterdiği dünyanın kurulmasında etkili olacaksınız. Ördüğünüz bu atkıları en kısa sürede Gazze’deki kardeşlerinize ulaştıracağız. Sizlerin bu güzel hediyelerini görünce mutlu ve ümit var olacaklar dünyanın bir başka yerinde kendilerini düşünen ve seven kişiler olduğunu bilecekler” ifadelerine yer verdi.

“SOĞUK GÜNLERDE YÜREKLERİ ISITALIM İSTEDİK”

Filistin’deki çocukların içlerinde kanayan bir yara olduğunu dile getiren Sınıf öğretmeni Demet İncebay, “Biz 3-G sınıfı olarak geri dönüşüm amaçlı yoğurt kovaları ile atkı örme etkinliği yaptık. Yaptığımız bu etkinliğin anlamlı olması içinde ördüğümüz bu atkıları Gazze ve Filsitin’deki çocuklara ulaştırmak istedik. Filistin’deki çocuklar içimizde kanayan bir yara. Onları düşünerek hareket ettik ve her bir çocuğumuz ilmek ilmek bütün sevgini katarak Gazze’deki çocuklarımız için atkı ördüler. Hepsi 2’şer atkı ördü. 3/B ve 3/C sınıfı da bize katkı sağladı. Bu şekilde yüzlerde minik bir tebessüm oluşturmak ve bu soğuk günlerde yürekleri ısıtalım istedik. Tamamen içimizden gelerek ve sevgimizi katarak pür sevgi ile işlenmiş atkılarımız umarım Gazze ve Filistin’deki çocuklara güç verir. Umarım bir an önce bütün çocukların mutlu olduğu, gülümsediği, savaşın bittiği çocukların sadece oyun oynadığı bir dünyada yaşarız” diye konuştu.

“ATKILARIMIZ ONLARI ISITSIN”

Öğrenciler adına bir konuşma yapan ve Filistin’deki kardeşlerini unutmadıklarını dile getiren 3. Sınıf öğrencisi Zehra Karaca, “Bizler Kazım Karabekir İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri olarak bu soğuk kış günlerinde bizim gibi çocuk olan Filistin’deki kardeşlerimizi unutmadık. Onlar için kendi ellerimiz ile ilmek ilmek dokuduk atkılarımızı. Bir ilmekte sen at dedik. Sevgi ile içimizden gelerek yürekleri ısıtmak istedik. Karınca misali onların kalbine dokunmak, onlara yanınızdayız demek istedik. Bizler inanıyoruz bir gün bütün çocukların gülümsediği bir dünya olacak yaşadığımız dünya. Tüm çocuklar gülsün ağlamasın. Tüm çocuklar mutlu olsun üzülmesin. Atkılarımız onları ısıtsın güç versin. Tüm çocukların gülümsediği bir dünya olması dileğiyle” açıklamasında bulundu.