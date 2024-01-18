Bitkisi gibi sirkesi de şifa deposu

Başta birçok kanser türünün önlemesinde kullanılan ve faydaları saymakla bitmeyen ışgın sirkesi, son zamanlarda birçok kişi tarafından yoğun talep görüyor. Işgın sirkesinin yararları hakkında bilgi veren esnaf Selçuk Baran, BUSABAH’a özel değerlendirmelerde bulundu.

Işgın bitkisinin muz gibi soyularak yenen bir bitki olduğu için özellikle anadolu’da yayla muzu ismi ile de bilindiğini kaydeden esnaf Baran, ışgın bitkisinin ekşimsi ve kiviye benzer bir tadı olduğunu belirtti.

“TÜMÖRLERİ YOK EDİCİ ÖZELLİĞİ BULUNMAKTADIR”

Işgın bitkisinden yapılan ve birçok derde deva olan ışgın sirkenin faydaları sıralayan esnaf Selçuk Baran;

Işgın sirkesi, özellikle lösemi başta olmak üzere tüm kanser türlerinin tedavisinde faydalı olan Reun Ribes, polifenol açısından zengin olması nedeni ile büyük önem taşır.

Mideyi rahatlatan ve sindirimi büyük ölçüde kolaylaştıran bu sirke aynı zamanda kusmayı da önlemektedir.

Işgın sirkesi afrodizyak özelliğine sahip olup astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, kabızlık ve sindirim için faydalıdır.

Kist ve tümörleri yok edici bir özelliği bulunmaktadır.

Grip, ateşli hastalıklar, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk ve stres gibi durumların düzelmesine katkı sağlar.

Hamilelik esnasında oluşan lekeler için faydalır.

Kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.

Kırışıklıkları gideren ve cildi yenileyen bitkinin düzenli kullanıldığında yaşlanmanın da önüne geçtiği görülmüştür.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek daha sağlıklı bir bünyeye sahip olunmasına katkıda bulunur.

Işgın sirkesinin kullanım şekli hakkında da bilgi veren esnaf Baran, “Her gün sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatmadan önce çay bardağının 1/3’ü kadar sirke kalanına su ilave edilerek içilmelidir” ifadelerine yer verdi.