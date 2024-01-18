Asgari ücret ve emekli maaşlarına gelen zamlarla birlikte artık sebze ve meyve fiyatları da cep yakmaya başladı. Vatandaşların hem kaliteli hem de ucuz ürün aradığını belirten esnaf İzzettin Polat, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

Sebze fiyatlarının çok pahalı olduğunu söyleyen esnaf İzzettin Polat, özellikle domates, biber ve salatalık fiyatlarının çok pahalı olduğunu kaydetti.

“KALİTELİ MAL PAHALI OLUYOR”

Artık ucuz bir şeyin kalmadığını ifade eden esnaf Polat,

“Şu anda mandalina ucuz ama onun da sezonu bittiği için artık o da pahalanacak. Ucuz bir şey kalmıyor. Fiyatlar artık vatandaşı zorlamaya başladı. İnsanlar bir şey alacağı zaman 40 kere düşünüyor. Bu da genelde komisyonculardan kaynaklanıyor. Komisyoncu kötü mal getiriyor, satıcı birinci sınıf diye satıyor. Satıcı da burada çok mağdur oluyor, zor duruma düşüyor. Kötü ürün verdiğin zaman vatandaş bu defa beddua ediyor. Bu da insanın zoruna gidiyor. Kötü olunca bazen vatandaşta almıyor kalınca da çöpe gidiyor. Vatandaşlar hem ucuz olsun hem de kaliteli olsun istiyorlar. İkisi de aynı anda olmuyor. Kaliteli mal pahalı oluyor”

şeklinde konuştu.

“VATANDAŞTA FİYATLARDAN DOLAYI MAĞDUR OLUYOR”

Depremlerin ardından Malatya’nın çok değiştiğini belirten esnaf Polat,

“Ben mandalinayı 10 liradan satıyorum ama biraz iyisi 15 lira. Kimisi TIR’la getirmiş küçücük soyulmayan mandalinalar kilosunu 5 lira yazmış. Vatandaş onu almıyor bize geliyor orada 5 lira diyorlar. Burada üretici de mağdur satıcı da. Vatandaşta fiyatlardan dolayı mağdur oluyor. Zaten depremden sonra Malatya çok değişti, insanlar çok değişti. Bazı esnaflar çok insafsızlaştı, merhametli insan kalmadı. Herkes para derdine düştü”

ifadelerine yer verdi.

“ARACA PARA KAZANIYOR”

Üreticilere kıyasla artık aracıların para kazandığını kaydeden esnaf Polat,

“Bir şey alırken bazı insanlar kaliteye bakarken bazı insanlar ise fiyata bakıyor. Burada üretici değil aracı para kazanıyor. Mandalinayı 2 liraya alıyorlar buraya gelene kadar 7 lira oluyor. Aracı tonlarla satıyor 4-5 lira kazanıyor ben kilo ile satıyorum 2-3 lira kazanıyorum. Şu anda ucuz olduğu için en çok mandalina satılıyor. Emekli maaşı 10 bin lira oldu ama bir kira 15 bin lira. Markete gitsen emekli maaşı ile bir sepet dolduramazsın”

açıklamasında bulundu.