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Diyarbakır dikkat 13 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır dikkat 13 ilçe etkilenecek mask
Diyarbakır dikkat 13 ilçe etkilenecek
Diyarbakır dikkat 13 ilçe etkilenecek
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Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Sazlı, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Dibektaş, Alakoç, Gözerek, Artuk, Bintaş, Kayagediği bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Demirölçek, Yeşilköy, Şükürlü, Cumhuriyet, Özgider, Kuruyazı, Göktepe, Gürses, Solmaz, Ekinveren, Göktepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Bozoba, Üzümlü, Yenişehir, Gündoğuran, Sağlam, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Balım bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Merkez, Yukarıturalı, Kaledibi, Kalaba, Topçular, Merkez, Akçayurt, Çardaklı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı cankatran, petek, uyandık, gözegöl, gözalan, beneklitaş, sarıyatak, fırat, mezopotamya, peyas, diclekent, medya, seyrantepe sanayi, fabrika bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bayır, Koçkar, Ağıllı, Karpuzlu, Elmalı,Koçkar, Argün, Baloğlu, Tuzla, Akçesir, Kayacık, Saltuk, Aygün, Yuvacık, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Tepecik, Yaylak, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Ağaçkorur, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Kıpçak, Çıralı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Ünal, Yayık, Yeniköy, Akçeltik, Arı, Çiğdemli, Babakaya, Başdeğirmen, Yeşilköy, Boyunlu, Yüksek, Kazandağı, Kızlal, Malabadi, Gürpınar, Demirkuyu, Taşpınar, İncesu, Bahçe, Eskiocak, Altınkum, Kumgölü, Kayadere, Ormandışı, Bacak, Feridun, Bağlar, Yenişehir, Camii, Çardak, Kayadere bölgelerine,

Yarın 08.30-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Muradiye, Kaynartepe, Kooperatifler, Lalebey, Cami Kebir, Ziya Gökalp, Melikahmet, Ali Paşa, Abdaldede, Süleyman Nazif, İskenderpaşa, Kooperatifler, Yenişehir, Şehitlik, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Fatihpaşa, Melikahmet, Hasırlı, Savaş, İskenderpaşa, Cami Nebi, Kooperatifler, Yenişehir, Fatih, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Kaynartepe, Mevlana Halit, Kooperatifler, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

 

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18 Oca 2024 - 11:00 Diyarbakir- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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