- Sağlık

18 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

18 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“İBNİ SİNA ECZANESİ - BATTALGAZİ

 SİVAS CADDESİ, BENZİNLİK KARŞISI, NO: 42, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

DEVA ECZANESİ - BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, İPEK CADDESİ, İPEK ASM KARŞISI, NO: 50/A, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

YİĞİT ECZANESİ - YEŞİLYURT

İSTASYON CADDESİ, TCDD MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TOLGA ECZANESİ - YEŞİLYURT

TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, NO: 226/C, TECDE

24 SAAT AÇIK

MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO: 85, MENENGİÇ ECZANESİ, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK”

 

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18 Oca 2024 - 10:47 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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