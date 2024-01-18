18 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
18 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“İBNİ SİNA ECZANESİ - BATTALGAZİ
SİVAS CADDESİ, BENZİNLİK KARŞISI, NO: 42, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
DEVA ECZANESİ - BATTALGAZİ
FIRAT MAHALLESİ, İPEK CADDESİ, İPEK ASM KARŞISI, NO: 50/A, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
YİĞİT ECZANESİ - YEŞİLYURT
İSTASYON CADDESİ, TCDD MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
TOLGA ECZANESİ - YEŞİLYURT
TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, NO: 226/C, TECDE
24 SAAT AÇIK
MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO: 85, MENENGİÇ ECZANESİ, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.