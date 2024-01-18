Dikkat Malatya’da 4 ilçeye kritik uyarı

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Selçuklu, Tandoğan, Üçbağlar, Zafer, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.