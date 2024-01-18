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Dikkat Malatya’da 4 ilçeye kritik uyarı

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat Malatya’da 4 ilçeye kritik uyarı mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Selçuklu, Tandoğan, Üçbağlar, Zafer, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir”

 

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18 Oca 2024 - 10:42 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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