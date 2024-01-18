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Adana ve Kayseri’de korkutan deprem Kandilli Adana AFAD Kayseri dedi

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Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Kayseri’den geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre ise bu deprem 09.05’te Kayseri Yahyalı’da 18.98 kilometre derinlikte 4.0 büyüklükte meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerinin uyuşmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Adana ve Kayseri’de korkutan deprem Kandilli Adana AFAD Kayseri dedi mask
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Adana’da saat 09.05’te deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 4.0 büyüklüğünde yerin, 1.3 kilometre altında meydana geldi. Depremin merkez üssü Adana Kup Aladağ olarak açıklandı. Meydana gelen deprem Kayseri’de de hissedilirken deprem bölgede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

KAYSERİ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Kayseri’den geldi.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre ise bu deprem 09.05’te Kayseri Yahyalı’da 18.98 kilometre derinlikte 4.0 büyüklükte meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerinin uyuşmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Kayseri’nin Yahyalı ilçesi olarak bildirildi. Saat 09.05’te meydana gelen deprem yerin 18 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Gözler şimdi uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

 
 

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18 Oca 2024 - 10:24 - Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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