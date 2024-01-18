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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçmesi, yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 5 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 5 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 8 derece”

 

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18 Oca 2024 - 10:03 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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