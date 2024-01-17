Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Son Dakika! Malatya'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. İşte ayrıntılar..

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18923657/son-dakika-malatyanin-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er kimdir?

Malatya'nın gündemine damga vuran isimlerden biri olan Sami Er, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Peki, Sami Er kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18924082/ak-parti-malatya-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-sami-er-kimdir

2024 yılı yatırım programı açıklandı İşte Malatya’nın 2024 yılı yatırım programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Malatya’da da yapımı devam eden veya yeni başlanacak olan projelere milyon liralık ödenekler yapılacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18926760/2024-yili-yatirim-programi-aciklandi-iste-malatyanin-2024-yili-yatirim-programi

Kağıt 5 TL’ler tedavülden kalktı mı? 5 TL değer mi kaybetti?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak basılan madeni 5 Türk Lirası halen gündemde. Peki, 5 TL’lik kağıt banknotlar tedavülden mi kalktı? 5 TL değer mi kaybetti? İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18926295/kagit-5-tller-tedavulden-kalkti-mi-5-tl-deger-mi-kaybetti

Battalgazi’de 21 mahalleye kentsel dönüşüm müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerinde dönüşüm yapılacak mahallelerle ilgili müjdeyi açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile çarşı merkezinde yeni yapılacak planlama ile ilgili istişarelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 mahallede bakanlık ve belediye işbirliğiyle yerinde dönüşüm yapılacağını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18922539/battalgazide-21-mahalleye-kentsel-donusum-mujdesi

Malatya jeolojisine 30 yılını verdi, neden davet edilmedi?

Malatya’da önümüzdeki 6 Şubat günü, asrın felaketini anma konferansı düzenlenecek ve Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Prof. Dr. Naci Görür de katılım sağlayacak. Ancak Malatya jeolojisine 30 yılını veren, Naci Görür ve onlarca deprem bilimcinin sadece birkaç ay önce andığı Çöşnük Fayı’nı tam 20 yıl önce ABD’de yayınlanan bir makalesinde bildiren ve 6 Şubat’tan önce de bu faya dikkat çekip uyaran emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, bu konferansta olmayacak. Çünkü Malatya’ya yıllarını veren o isim davet bile edilmedi!