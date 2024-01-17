Malatya jeolojisine 30 yılını verdi, neden davet edilmedi?

Malatya’da önümüzdeki 6 Şubat günü, asrın felaketini anma konferansı düzenlenecek ve Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Prof. Dr. Naci Görür de katılım sağlayacak. Ancak Malatya jeolojisine 30 yılını veren, Naci Görür ve onlarca deprem bilimcinin sadece birkaç ay önce andığı Çöşnük Fayı’nı tam 20 yıl önce ABD’de yayınlanan bir makalesinde bildiren ve 6 Şubat’tan önce de bu faya dikkat çekip uyaran emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, bu konferansta olmayacak. Çünkü Malatya’ya yıllarını veren o isim davet bile edilmedi!

6 ŞUBAT’TA MALATYA’DA ANMA KONFERANSI DÜZENLENECEK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıl dönümünde Malatya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda konferans düzenleyecek. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansı’na Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz de katılacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansı, 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13.00’te yapılacak. Konferans, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın moderatörlüğünde, Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantı tüm halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

MALATYA’YI YIKAN FAYI 20 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Bu bağlamda bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinin Malatya’da bu kadar ağır etki bırakmasının nedenlerinden biri Çöşnük Fayı’ydı. Yıllardan beri bu fayla ilgili uyarılarda bulunan İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, 20 yıl önce 2004’te ABD’de yayınlanan bir makalesinde Çöşnük Fayı’nı belirtmiş, o günden bugüne bu konu bazı eleştiriler de almıştı ancak şimdi herkes bu fayın varlığını artık kabul ediyor.

30 YILINI MALATYA JEOLOJİSİNE VERDİ

Meslek hayatının 30 yılını Malatya'da TÜBİTAK, TPAO ve BAP projelerini yaparak, tüm Malatya ve yakın dolayının jeolojisini çalışarak geçiren emekli Jeoloji Profesörü Mehmet Önal’ın bahsi geçen konferansa davet edilmemesi dikkat çekti.

ÇÖŞNÜK FAYI’NI BİLE YENİ YENİ ANDILAR

Bununla birlikte, Malatya için önemli bir noktada olan Çöşnük Fayı’nı Naci Görür ve onlarca yer bilimci, Ağustos 2023’te yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra anmaya başladı. Malatya jeolojisini iyi bilen ismin de davet edilmesi, kamuoyunun takdirini kazanabilirdi.

MEHMET ÖNAL: “NE DİYELİM!”

Bu arada İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“6 Şubat depreminin yıl dönümünde Malatya'da çalışması ve jeolojik yayını olmayan yer bilimciler Malatya'nın depremselliğini anlatacaklar. Yıllarca Çöşnük Fayı’nın varlığını kabul etmeyen kurumlar da bu toplantıya dahil oluyor. Ne diyelim!”