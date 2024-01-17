Kardeşine bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün meydana gelen üzücü olayda, Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden O.K. (28) isimli şahıs, kardeşi K.K. (26) ile arasındaki tartışmayı bıçaklı saldırıya dönüştürdü.

Mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'yı göğsünden yaralayan O.K., olayın ardından polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı K.K.'yı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri altında çevrilen bölgede endişeli bir bekleyiş içerisine girdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K., adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan, K.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay, mahallede derin bir üzüntü ve endişeye neden olurken, yerel halk olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı