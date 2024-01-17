Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde acı bir olay yaşandı; yeni doğmuş bir bebek cesedi cami bahçesinde bulundu. Sabah namazına giden vatandaşlar, Kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki cami bahçesinde hareketsiz bir bebek fark etti.
Olayı gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi, ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, maalesef bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Erkek bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi için gönderildi. Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için güvenlik birimleri tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. Bu trajik olay, bölgede geniş çaplı bir üzüntü ve endişeye neden olurken, olayın detayları soruşturma kapsamında ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.