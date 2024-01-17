Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde acı bir olay yaşandı; yeni doğmuş bir bebek cesedi cami bahçesinde bulundu. Sabah namazına giden vatandaşlar, Kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki cami bahçesinde hareketsiz bir bebek fark etti.

Olayı gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi, ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, maalesef bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Erkek bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi için gönderildi. Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için güvenlik birimleri tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. Bu trajik olay, bölgede geniş çaplı bir üzüntü ve endişeye neden olurken, olayın detayları soruşturma kapsamında ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı