- Yaşam

Batman’da elektrik kesintisi! Saatler sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Batman’da elektrik kesintisi! Saatler sürecek mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler şöyle:

Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeni, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yollaç, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dörtbölük, Dikmetaş, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank, Aşağı, Yaylatepe, Gürpınar, Yeni, Sevek, Kayabaşı, Yaylatepe, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı, Uğurlu, Taşlık, Arıkaya, Yeşilyurt, Beybağı, Dilimli, İncili, Yemişlik, Karşıyaka, Güllüce, Tuzlagözü, Dikbayır, Oyuktaş, Çay Kenarı, Handelu, Şakuli, Irmak, Gökbudak, Yokuş bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 08.46-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Bağözü bölgesine,

Yarın 11.30-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Turgut Özal bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Huzur, İluh, Yeşiltepe, Çay bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilal, Güneykent, Çamlıca bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

# malatya, malatya haber, busabah haber, Dedaş, batman, Batman elektirik kesintisi, elektirik kesintisi

17 Oca 2024 - 22:39 - Yaşam

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL