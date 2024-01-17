Batman’da elektrik kesintisi! Saatler sürecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler şöyle:

Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeni, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yollaç, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dörtbölük, Dikmetaş, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank, Aşağı, Yaylatepe, Gürpınar, Yeni, Sevek, Kayabaşı, Yaylatepe, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı, Uğurlu, Taşlık, Arıkaya, Yeşilyurt, Beybağı, Dilimli, İncili, Yemişlik, Karşıyaka, Güllüce, Tuzlagözü, Dikbayır, Oyuktaş, Çay Kenarı, Handelu, Şakuli, Irmak, Gökbudak, Yokuş bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 08.46-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Bağözü bölgesine,

Yarın 11.30-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Turgut Özal bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Huzur, İluh, Yeşiltepe, Çay bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilal, Güneykent, Çamlıca bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.