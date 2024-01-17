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Doğanşehir’de suç makinesi yakalandı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde şüpheli bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Doğanşehir’de suç makinesi yakalandı mask
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde şüpheli bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak konusuyla alakalı olarak yapılan çalışmalar kapsamında takibi yapılan G.T. isimli şahıs yakalandı.

Ekiplerce yapılan kaba üst aramasında marka ve seri numarası belli olmayan 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 13 adet 9×19 fişek bulundu.

Şahsın üzerinde ve beyaz renkli torbasında yapılan detaylı aramasında ise 16, 05 gr esrar olduğu değerlendirilen madde, 528, 15 gram skunk olduğu değerlendirilen madde, 1 adet yine marka ve seri numarası belli olmayan, boş şarjör takılı ruhsatsız tabanca bulundu.

G.T., yapılan işlemlerin akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Akçadağ Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. 

Kaynak: BÜLTEN

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17 Oca 2024 - 22:29 Malatya- Asayiş

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