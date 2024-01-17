Okumanın yaşı yok dediler! Eğitimde özgüvenin zaferi

Yenimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği 2023-2024 eğitim öğretim dönemi okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, Yenimahalle Belediyesi'nin organize ettiği mezuniyet töreninde karnelerini alarak sevinçle kep attılar. Törende Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a, kursiyerler tarafından hazırlanan sürpriz bir koro gösterisi sunuldu.

Başkan Fethi Yaşar, yaptığı konuşmada, okuma yazma becerisine sahip olamamış vatandaşların bir araya geldiği bu özel günün anlamına vurgu yaparak, Yenimahalle Belediyesi olarak herkesin mutlu bir yaşam sürmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Yaşar, 15 yıldır devam eden kurslarla okuma yazma bilmeyen vatandaşlara eğitim verdiklerini ve bu süreçte önemli mesafe katettiklerini belirtti.

Yaşar, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Okuma yazma öğrenmek, en büyük erdemlerden biridir. Bu beceri, insanın kendi başına doğruyu yanlışı öğrenmesini, başkalarına muhtaç olmadan bilgi edinmesini sağlar. Hem öğrencilere hem de hocalara teşekkür ediyorum. Bugün mezun olan tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan kursiyerlerden Güldane Çelik, eşinin mezarını ziyaret edememenin üzüntüsünü paylaşarak, artık kendi işlerini halledebilmek için okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini belirtti. Diğer mezunlar da özgüven kazanmanın ve hayatlarında yeni kapılar açmanın mutluluğunu paylaştılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı