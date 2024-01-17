Sünnet için tam zamanı!

Liv Hospital Samsun Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, çocukların sağlıklı ve hızlı iyileşme süreci için sömestr tatilinin sünnet için ideal bir zaman olduğunu belirtti. Sünnetin, çocuğun en az sıkıntı çekeceği ve hatırlamayacağı bir yaşta gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Dr. Edirne, ayrıca işlemin uzman bir hekim tarafından, ameliyathane ortamında gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Opr. Dr. Edirne, sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ve bu nedenle anestezi uzmanının bulunduğu ameliyathane ortamında çocuk cerrahları tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, en uygun anestezi yönteminin cerrahın alışık olduğu yöntem olduğunu belirtti. Sünnetin günübirlik bir işlem olduğunu ve çocuğun 2 saat boyunca gözlem altında tutularak taburcu edildiğini ekleyen Dr. Edirne, 3 gün süreyle antibiyotikli krem ve ağrı kesici şurup kullanımının sıkıntısız bir iyileşme süreci sağladığını dile getirdi.

Çocuk cerrahının, sünnetin en uygun zamanının 6 ay ile 3 yaş arası ve 5 ile 7 yaş arasında olduğunu belirttiğini aktaran Opr. Dr. Edirne, bu dönemlerde sünnetin cinsel kimliğin oluştuğu ve temizlik alışkanlıklarının sağlanabileceği ideal zamanlar olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı