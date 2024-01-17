Samsun'da büyük darbe: Eroin ve metamfetaminle mücadele operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyet gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa ve Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde G.Ş., S.K. ve A.G. isimli şahısların ikametlerinde ve ormanlık alanda gerçekleştirdikleri operasyonda, 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 111 adet tabanca fişeği ve 59 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. S.K.'nin ayrıca "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezasına sahip olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında G.Ş., S.K. ve A.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı