Siber dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir operasyonla, "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından H.A., Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Siber suçlarla mücadele kapsamındaki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı