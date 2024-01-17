Pompalı tüfekle gerçekleşen saldırıda baba ve oğul yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde, kimliği belirsiz bir saldırganın park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş açması sonucu araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı