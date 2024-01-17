Narkotik operasyonunda 6 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda H.K., H.T., E.I., U.Ş., Y.C.A. ve M.Y. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.