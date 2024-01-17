Otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazada otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve 2 yaşındaki Osman K. yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.