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Otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı

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Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı mask
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Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve 2 yaşındaki Osman K. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Oca 2024 - 21:00 - Gündem

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