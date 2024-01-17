Kuş meselesi yüzünden çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, gençler arasında kuş meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin, kalbinden bıçaklandı. Olayın detayları güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

14 Ocak 2024 akşamı Tekstilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, kavganın büyümesi sonucu Şahin, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı Şahin, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan zanlı S.S.Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, kavga anını gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı