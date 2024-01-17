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Kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Aksaray'ın Çerdiğin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki M.M. isimli çocuk, arkadaşlarıyla yaşadığı kavgada bacağından bıçaklandı.

Kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı mask
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Aksaray'ın Çerdiğin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki M.M. isimli çocuk, arkadaşlarıyla yaşadığı kavgada bacağından bıçaklandı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü, ve kimliği belirsiz bir yabancı uyruklu çocuk tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık görevlileri çocuğu ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sol bacağından bıçaklandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri şüpheli çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Oca 2024 - 20:53 - Gündem

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