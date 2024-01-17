Tehlikeli madde temini içerikli 23 internet sitesini kapattı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tehlikeli madde temini içeren içeriklere sahip 23 internet sitesinin erişimini engelleyerek kapatma operasyonu düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (Phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini içeren bu sitelerin faaliyetleri sonlandırıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı'nın siber suçlarla mücadele kapsamındaki bu operasyon, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve internet üzerinden gerçekleştirilen suçları önlemek amacıyla gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, siber suçlarla mücadele konusundaki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı