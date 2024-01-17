Kağıt 5 TL’ler tedavülden kalktı mı? 5 TL değer mi kaybetti?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak basılan madeni 5 Türk Lirası halen gündemde. Peki, 5 TL’lik kağıt banknotlar tedavülden mi kalktı? 5 TL değer mi kaybetti? İşte detaylar…
Cumhuriyet’in 100. yılı için basılan 5 liralık demir paralar sonrası kağıt paraların tedavülden kalkıp kalkmayacağı merak konusu olmuştu. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, 5 liralık demir para ve kağıt paraların birlikte kullanılacağını ifade etmişti.
Madeni 5 TL konusunu değerlendiren Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Şit, önemli bilgiler verdi.
5 TL DEĞER Mİ KAYBETTİ?
Metal 5 TL’yle ilgili de konuşan Şit,
“Bir paranın değeri piyasadaki maliyetinden düşük olursa o para otomatik olarak tedavülden kalkması lazım. Bizim Türk lirası sadece kâğıttan oluşmuyor. Yani sadece kâğıttan oluşsa daha kaygan bir yapıya sahip olurdu. İçerisinde pamuk olduğu için pütürsü bir yapıya sahip. 5 TL kâğıt olarak üretildiğinde ciddi bir maliyet artışına sebep oluyor. Hatta 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruşlarda da dikkat ederseniz onların da bir ağırlığı hafifledi, ebadı küçüldü. Onun da sebebi maliyetini düşürmektir. Çünkü piyasadaki alım değeri, maliyetini bile karşılamıyordu. Ya tedavülden kalkacaktı ya da bu şekilde revize edilecekti ki, revize etmeyi tercih ettiler. Yeni 5 Türk Lirası demir paranın da çıkması açıkçası 5 liranın değer kaybettiğini gösteriyor”
şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.