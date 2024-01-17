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Kahramanmaraş'ta karla mücadele hız kesmiyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık’ın kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta karla mücadele hız kesmiyor mask
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık’ın kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kış şartlarına karşı mücadele çerçevesinde çalışmalarını gece gündüz aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına anında müdahale ederek yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için gece gündüz teyakkuzda bulunuyor. Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yollarında yoğun bir şekilde devam eden kar küreme çalışmaları, olası aksamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne iletebileceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit, pazarcık, kar yağışı, Yağış, kar küreme uygulamaları

17 Oca 2024 - 20:25 - Gündem

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