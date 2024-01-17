Suç aletleri ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretiyle ilgili suçlara karşı önemli bir başarı elde edildi.

Operasyonda, 99 adet sentetik ecza, 1 adet silah ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan zanlı G.Y., uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ve suç aleti bulunduran zanlıların etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlara devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı