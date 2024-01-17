Suç aletleri ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretiyle ilgili suçlara karşı önemli bir başarı elde edildi.
Operasyonda, 99 adet sentetik ecza, 1 adet silah ve 18 adet fişek ele geçirildi.
Yapılan operasyonda yakalanan zanlı G.Y., uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ve suç aleti bulunduran zanlıların etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlara devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.